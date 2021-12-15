Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan Diyarbakır Valiliğine ziyaret
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, beraberinde YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Valiliğe geçti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özvar, Vali Karaloğlu ile görüştü.
Karaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Özvar ve beraberindeki heyeti kadim şehir Diyarbakır'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Özvar da misafirperverliğinden dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti.
Etiketler: YÖK
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