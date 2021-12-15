Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde iptal olan seferlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılmayacak.

BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edilmişti.