Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'nun 8 seferine daha 'olumsuz hava' engeli
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam saatlerindeki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde iptal olan seferlerle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılmayacak.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edilmişti.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü İstanbul
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