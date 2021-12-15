Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını belirlediği Suriyeli H.K.'nın kentte olduğunu belirledi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

H.K.'nın ikametinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.