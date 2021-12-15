Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'ın silahlı eylemlerine katılan terör örgütü üyesi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı öğrenilen zanlıyı gözaltına aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını belirlediği Suriyeli H.K.'nın kentte olduğunu belirledi.
Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.K.'nın ikametinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Osmaniye Terör Örgütü
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