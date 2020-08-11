Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki bazı malzemeler korumaya alındı, diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Dargeçit ilçe kırsalı Harmanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, mühimmat, muhtelif gıda ile yaşam malzemesinin gizlendiği tespit edildi.
Malzemelerin bulunduğu bölgeye düzenlenen operasyonda, arazide arama yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Aramada, 2 farklı noktada 3 el bombası, 125 elektrikli fünye, çok sayıda mühimmat ile toprağa gömülmüş 50 kilogramlık varil içerisinde teröristlere ait elbise, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
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