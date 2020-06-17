Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de saman yüklü tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tır yanarak kullanılmaz hale geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde Abbas Karakoyun yönetimindeki tırın üzerindeki samanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevlerin büyümesi üzerine Karakoyun, tırı durdurarak aşağıya indi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: tır yangını Mardin çilekli mahallesiSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:53
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