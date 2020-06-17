Çankaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kızılırmak Mahallesi'nde kafe ve restoranları denetledi.

Kafelere girişte ateş ölçümü yapılıp yapılmadığını denetleyen gıda kontrol görevlileri, iş yerlerinde bulunan el dezenfektanı cihazlarını da kontrol etti.

Ayrıca kafe ve restoran işletmecileri, masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunluğun önlenmesi konusunda uyarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"7 bine yakın denetim gerçekleştirdik"

Çankaya Tarım ve Orman Müdürü Yener Bilgisel, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Ankara'nın Çankaya bölgesinde 10 bine yakın gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu gıda işletmelerinde, koronavirüs süreci boyunca 7 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde gereken idari yaptırımları da uygulamış olduk" dedi.