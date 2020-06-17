Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da yaklaşık 20 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da minibüsün farklı bölmelerine gizlenmiş 19 kilo 550 gram esrar, narkotik köpeği Bixi'nin yardımıyla ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında takip ettikleri bir minibüsü durdurdu.
Narkotik köpeği Bixi ile arama yapıldı
Minibüste narkotik köpeği Bixi'nin desteğiyle yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 6 parça halinde 19 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Sürücü A.E., gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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