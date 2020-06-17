Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yurt genelinde emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ve küçük yaşta çocukları suça sürüklediklerini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.A, T.A, E.U. ve B.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: bursa uyuşturucu operasyonu bursa haberSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 14:53
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