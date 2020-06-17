Yurt genelinde emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ve küçük yaşta çocukları suça sürüklediklerini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A, T.A, E.U. ve B.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.