Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bilecik’te define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Bilecik’te izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sırhoca köyünde 6 şüpheliyi define ararken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 30 muhtelif kazı malzemesine de el konuldu.
Etiketler: define bilecik il jandarma komutanlığıSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:10
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