Koronavirüs salgını nedeniyle kurban pazarlığı artık sopa aracılığıyla yapılıyor, böylece fiziksel temas önleniyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, yaklaşan kurban bayramı için hayvan pazarlıkları başladı. Pazarlığın olmazsa olmazı el sıkışma da koronavirüs nedeniyle şekil değiştirdi.

Kurban satıcıları ve alıcılar, temas etmeden pazarlık yapıyor.

"El tutup da hayırlaşmak çok güzel bir duyguydu. O duygudan uzak kaldığımız için korona dolayısıyla böyle bir sistem getirdik."

Birlikte tuttukları sopayı dezenfekte etmeyi de unutmuyorlar. Böylece tedbirden de pazarlık geleneğinden de vazgeçmiyorlar.