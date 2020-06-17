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Koronavirüse karşı sopa ile kurban pazarlığı
Kurban pazarlarının olmazsa olmazı pazarlık sırasında yapılan el sıkışması. Ancak koronavirüs döneminde bu gelenek değişti. Teması önlemek için alıcı ve satıcılar artık kurban pazarlığını tokalaşarak değil, beraber tuttukları sopa ile yapıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle kurban pazarlığı artık sopa aracılığıyla yapılıyor, böylece fiziksel temas önleniyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, yaklaşan kurban bayramı için hayvan pazarlıkları başladı. Pazarlığın olmazsa olmazı el sıkışma da koronavirüs nedeniyle şekil değiştirdi.
Kurban satıcıları ve alıcılar, temas etmeden pazarlık yapıyor.
"El tutup da hayırlaşmak çok güzel bir duyguydu. O duygudan uzak kaldığımız için korona dolayısıyla böyle bir sistem getirdik."
Birlikte tuttukları sopayı dezenfekte etmeyi de unutmuyorlar. Böylece tedbirden de pazarlık geleneğinden de vazgeçmiyorlar.
Etiketler: Suluova kurban pazarlığı AmasyaSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:29
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