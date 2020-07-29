Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de PKK'lı teröristin evine baskın düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan bir terörist, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kesintisiz sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde isim ve diğer bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rüstem Derik kod adlı Serkan E'nin olduğu ev tespit edildi.
Operasyonla gözaltına alınan Serkan E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: mardin haber Terör örgütü PKK terörist yakalandıSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:48
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