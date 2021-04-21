Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Artuklu Kan Alma Birimi'nin açılışında yaptığı konuşmada ülke genelinde 300'e yakın kan alma biriminin bulunduğunu söyledi.

Kan alma birimlerinin her gün yaklaşık 9 bin ünite kan bağışı aldığını, bu bağışların Türkiye'deki 1500'e yakın hastaneye ulaştırdığını dile getirdi.

Kan ihtiyacı arttı

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek çalışma saatlerini iftar ve sahur vakitlerine göre ayarladıklarını söyleyen Kınık, konuşmalarına şu sözleri ekledi:

" Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Özellikle de koronavirüsün olumsuz etkisi ve ramazanın da bu anlamda üstüne gelmesiyle beraber ihtiyacın arttığını ama bağışların bu anlamda ihtiyacı karşılamadığını ifade edebilirim. Onun için bu dönem bizim biraz seferberlik yaptığımız bir dönem oldu. Çalışma saatlerimizi iftar ve sahur vakitlerine göre ayarladık. Vatandaşlarımız Kızılay’ın kan bağış noktalarına web sitesi üzerinden Türkiye’de yaklaşık 170'i seyyar 300 civarındaki kan noktalarına randevu alarak gelebilirler."

Kısıtlama saatlerinde kan verilebiliyor

Kerem Kınık, sokağa çıkma kısıtlamalarında da alınacak randevularla kan alma birimlerine gelinebileceğini ifade etti.

Kınık, daha sonra Mardin Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ve Kızılay yetkilileri de katıldı.