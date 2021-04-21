Antalya'da taksi şoförlüğü yapan Ömer Akyüz, kızının bisikletini almak için evinin bahçesine girdiği sırada kazların saldırısına uğradı. Kaçmak isteyince yere düşen Akyüz, dizinden yaralandı ve telefonunu kırdı.

Telefonunu tamir ettirmek için kazları satacağını söyleyen Ömer Akyüz, kampanya yaparak 4 kazı 1000 TL’ye satacağını söyledi.

Kazlarla babasının daha çok ilgilendiğini söyleyen Ömer Akyüz, "Babama bir şey yapmıyorlar ama böyle yabancı görünce saldırıyorlar. Ben de taksi şoförlüğü yapıyorum, çok evde olmuyorum. Beni tanımadılar sanırım o yüzden saldırıya uğradım" dedi.

"Yoldan geçene bile bağırıyorlar, peşine düşüyorlar"

Kazların yoldan geçen insanlara bağırdığını anlatan Ömer Akyüz, şunları söyledi:

“Korkuyorum artık. Evde köpek de besliyoruz. Akşamları bahçeye girdiğinizde köpek seslenmiyor ama bu kazların sesinden durulmuyor. Yoldan geçene bile bağırıyorlar, peşine düşüyorlar. Geçenlerde de bir kadının eteğini tutmuş kaz. Etrafında bir iki tur dönmüş” dedi.