Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kortej yürüyüşü

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ömer Gilik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Sabittin Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Asım Aşkın, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen grup, Yüzüncü Yıl Marşı okudu.
Kortej yürüyüşü İnanç Parkında tamamlandı.
Program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.