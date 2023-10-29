Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2023 13:44

Cumhuriyet'in 100. yılında motosikletliler yollarda

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı tarihi İstiklal Yolu'nda motosikletlerle "5. İstiklal Sürüşü" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100. yılında motosikletliler yollarda
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği tarafından 340 kilometrelik güzergahta düzenlenen İstiklal Sürüşü, İnebolu Limanı'ndan başladı.

Burada düzenlenen törende İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker'e Türk bayrağı teslim edildi. Bayrak tesliminin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yola çıkan motosikletliler, Çankırı'ya ulaştı.

Cumhuriyet'in 100. yılında motosikletliler yollarda

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, gazetecilere, düzenledikleri 5. İstiklal Sürüşü'nün Çankırı ayağında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tek İstiklal Madalyalı ilçesi olan İnebolu'dan yola çıktıklarını hatırlatan Peker, "Tıpkı tarihte olduğu gibi sembolik cephanelerimizi aldık, demir atlarımıza bindik ve '5. İstiklal Sürüşü'nü başlattık. Önce Küre Dağları'nı geçerek Kastamonu merkeze ulaştık. Oradan Ilgaz Dağları'nda kağnı birliklerinin Kastamonu’dan Çankırı’ya cephaneleri teslim ettikleri Derbent Şehitliği'nde sancak Çankırı'ya devredildi." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılında motosikletliler yollarda

Hedeflerinin Ankara Ulus'taki eski Meclis binası olduğunu aktaran Peker, "İstiklal Sürüşü, toplamda 340 kilometrelik bir sürüş. Bizler İstiklal Yolu'nu bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Çok şükür, bu sene de Cumhuriyet'in 100. yılında İstiklal Sürüşü'müzü gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Sürüşe Ankara'dan katılan Meliha Şahin de etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında motosikletliler yollarda

Kastamonulu motosikletçi Burak Yumukoğlu ise Cumhuriyet'in 100. yılında motosikletliler olarak Kurtuluş Savaşı mücadelesinde cephane taşınan yolu geçeceklerini belirterek, bugün Anıtkabir'e ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Motosiklet sürücüleri, Çankırı kent merkezinde tur attıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktı.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çankırı Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
Kapadokya'da üretilen 100. yerli sıcak hava balonu testi geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Adıyaman'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları
15:41
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
15:46
Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
15:40
İsrail’in Gazze’deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldü
15:32
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Gazete manşetleriyle Cumhuriyet’in ilanı
Gazete manşetleriyle Cumhuriyet’in ilanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ