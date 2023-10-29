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Türkiye
AA 29.10.2023 13:51

Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı
[Fotograf: AA]

Silopi ilçesinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve 300 metrelik Türk bayrağıyla Koç İlkokulu'na kadar yürüdü.

Buradaki etkinlik ilçedeki müzik öğretmenlerinin çeşitli şarkı ve türkülerin seslendirdiği konser ile devam etti. Konserde katılımcılar halay çekti.

Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 300 metrelik Türk bayrağı eşliğinde binlerce kişi ile yürüdüklerini söyledi.

Koç, "100 yıldır Türk, Kürt, Alevi, Sunni, Arap bu Türk bayrağının altında yaşamaktan onur duyuyor. İnşallah böyle nice yüzyıllar hep birlikte kardeşçe yaşarız." dedi.

Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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