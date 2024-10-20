Mardin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, saat 00.01 itibarıyla bölgedeki operasyonlar sona erene kadar Savur'un Pınardere ve Yeşilalan mahalleleriyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Mardin Valiliği, Savur ilçesi kırsalındaki bazı alanların 2 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 20-21 Ekim tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesi yer aldı.