Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.10.2024 23:39

Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Somali'ye ulaştı

AFAD'ın açlıkla mücadele eden Somali halkına gönderilen 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan "İyilik Gemisi" Somali'ye ulaştı.

Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Somali'ye ulaştı
[Fotograf: AA]

Somali Afet Yönetimi Ajansından (SODMA) yapılan açıklamada, Türkiye'den gönderilen gıda, çadır ve hijyen malzemeleri ile dolu geminin başkent Mogadişu'ya ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, "İyilik Gemisi"ndeki yardımların törenle SODMA'ya teslim edildiği kaydedildi.

Teslim törenine Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, SODMA Başkanı Mohmut Moallin Abdulle ve üst düzey yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Türkiye'nin 'İyilik Gemisi' Somali'ye ulaştı

Açıklamada, "Mogadişu'nun ana limanında Türk hükümetinin ihtiyaç sahibi Somali halkına yardım sevkiyatı yapması amacıyla büyük bir gemi teslim alındı." denildi.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama Türk hükümetine teşekkür etti.

ETİKETLER
AFAD Somali
Sıradaki Haber
Karabük'te kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
İzmir'de çok katlı binada yangın
00:44
Katil İsrail’in İran’a saldırı planları Telegram’a sızdırıldı
00:43
İtalya Savunma Bakanı gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek
00:37
Hizbullah katil İsrail'in askeri birliklerini hedef aldı
00:37
Katil Netanyahu İran'ı tehdit etti
00:29
'Yenidoğan çetesi' komisyonunda görevli doktor: Kemal Hoca, 'Tamam, nereye kadar giderse gitsin, arkanızdayız' dedi
İngiltere'de binlerce kişi Gazzeliler için Başbakanlık sokağına oyuncak bıraktı
İngiltere'de binlerce kişi Gazzeliler için Başbakanlık sokağına oyuncak bıraktı
FOTO FOKUS
Artvin'de kar yağışı etkili oldu
Artvin'de kar yağışı etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ