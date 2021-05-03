Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin’de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
[Fotoğraf: AA]
Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi.
Vali Ozan Caddesi´nde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen dorsesi bulunmayan tır, kavşaktan dönerken otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı MOBESA kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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