Bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne adeta göz açtırmayan güvenlik güçleri, kontrol noktalarında da denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polisler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yapıyor.

Kızıltepe ilçesinde Mardin-Şanlıurfa kara yolunda uygulama noktasında polis memurları, denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını yaptı.

İftarını açan polisler daha sonra görevlerinin başına döndü.