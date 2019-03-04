Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Muradiye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu 4 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 610 gram uyuşturucu madde ile 61 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA