Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da uçuruma düşen çoban kurtarıldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uçuruma düşen çoban ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan çoban, tedavi altına alındı.
Çarıkbozdağ Mahallesi’nde çobanlık yapan 43 yaşındaki Adem Uyguner sabah saatlerinde keçi otlattığı Çeşme Gediği Dededağ mevkiinde dağlık alanda bulunan yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Bacaklarında kırıklar, kafasında yaraların bulunduğu Adem Uyguner, yüksek bir noktaya sürünerek yardım çığlıkları atmaya başladı.
Uyguner, yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan akrabası Arif Akpınar’a sesini duyurmayı başardı.
Arif Akpınar yakınlarını arayarak, yardım istedi.
Uyguner, bölgeye gelen yardım ekiplerinin 1 saatlik yoğun çabasıyla uçurumdan kurtarıldı.
Adem Uyguner Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: İtfaiye
Son Haberler
- 00:21
- 00:16
- 00:04
- 23:49
- 00:12
Sıradaki Haber
İstanbul'da market soygunu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz