Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Tandır köyünde, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele çalışmaları kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Bulancak Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ali İkram Tuna Başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Tandır köyünde COVID-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 28. ve 72. maddeleri kapsamında, 17 Mart saat 00:00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi.
Köye giriş ve çıkışların da ikinci emre kadar durdurulması kararı alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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