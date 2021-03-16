Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Çemişgezek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Akçapınar köyünde bir kişide mutasyonlu virüs tespit edildiği belirtildi.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışların 10 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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