Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hava Kuvvetleri'nden paraşütle atlayış eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin icra ettiği paraşütle atlayış eğitimlerinin videosunu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medaya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin icra ettiği paraşütle atlayış eğitimlerinin videosunu paylaştı.
Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Arama Kurtarma Ekipleri, asil milletimizin emrinde" sözlerine yer verildi.
Paraşütle Atlayış Eğitimleri— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2021
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın Arama Kurtarma Ekipleri, asil milletimizin emrinde...#MSB #TSK pic.twitter.com/On6wJE6S1L
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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