Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Çanakkale'de, FETÖ/PDY operasyonunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice ilçesinde gözaltına alındı.
İ.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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