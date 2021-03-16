Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personellerince, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden 35 şehit ailesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Jandarma personelleri Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan ve Gara bölgesinde şehit edilen Özbey'in babası Gürsel Özbey’i ziyaret etti.

Kentte bulunan şehit ve gazi dernekleri de ziyaret edildi. Jandarma personelleri ayrıca sorumluluk bölgelerinde bulunan şehitlerin kabirlerini de mezarları ziyaret edilerek gerekli bakım, onarımı yaptı.