Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne, sürüklenerek karaya oturdu.
Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Fırtınada, Turgutreis Mahallesi açıklarında tonozda bağlı olan 15 metre uzunluğundaki "Elifce" isimli yelkenlinin halatı koptu.
Karaya oturdu
Rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle sürüklenen yelkenli, karaya oturdu. Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Feribot seferleri iptal
Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasında yapılan feribot seferleri de iptal edildi.
Etiketler: Fırtına
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