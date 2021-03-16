Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtınada, Turgutreis Mahallesi açıklarında tonozda bağlı olan 15 metre uzunluğundaki "Elifce" isimli yelkenlinin halatı koptu.

Karaya oturdu

Rüzgar ve dev dalgaların etkisiyle sürüklenen yelkenli, karaya oturdu. Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Feribot seferleri iptal

Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasında yapılan feribot seferleri de iptal edildi.



