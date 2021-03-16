Vali Özkan, valilik sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, vatandaşlara COVID-19 kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli'nin orta riskten, yüksek risk grubuna geçtiğini hatırlatan Özkan şunları kaydetti:

"Vaka sayılarındaki artışımızın devam etmesi durumunda çok yüksek risk grubuna girmemiz kaçınılmazdır. Hep birlikte vaka sayılarındaki artışın önüne geçmezsek kısıtlama günlerine geri dönmemiz, işyerlerimizin kapanması, çocuklarımızın okullarından ayrı kalması kaçınılmazdır. Kıymetli hemşehrilerimiz, COVID-19 illetini ancak birlikte yenebiliriz."

Özkan, vatandaşların gerekmedikçe il dışına seyahatlerini ertelemesi gerektiğini belirterek, yurt dışından ya da il dışından gelenlerin kendilerini evde bir süre izole etmesini istedi.

Özkan ayrıca, aşı sırası gelenlerin aşılarını olmasını da söyledi.