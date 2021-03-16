Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep’te işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Nizip-Karkamış karayolu İkizce Mahallesi yakınlarında Mustafa Korkmaz idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan sürücü ile inşaat işçisi olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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