Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı verilerine göre saat 16.18'de merkez üssü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olan 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Burdur il merkezi ve civar köylerde hissedilen deprem kaynaklı şuana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" sözlerine yer verildi.