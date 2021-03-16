Olay, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Burada bulunan süpermarkete giren iki şüpheli, kasiyeri tehdit ederek para istedi. Kasadaki bir miktar parayı alan şüpheliler, kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, market ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaçan soyguncuların yakalaması için çalışmalar devam ediyor.