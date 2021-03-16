Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 22:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da market soygunu
İstanbul Bakırköy'de iki şüpheli, ellerinde silahlarla girdikleri süpermarketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Burada bulunan süpermarkete giren iki şüpheli, kasiyeri tehdit ederek para istedi. Kasadaki bir miktar parayı alan şüpheliler, kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, market ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Kaçan soyguncuların yakalaması için çalışmalar devam ediyor.
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