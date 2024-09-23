Manisa'da üç araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Hasan A.'nın kullandığı otomobil ile Rıza S.'nin idaresindeki traktör, Kuvayi Milliye Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen traktördeki yolculardan Ayşe Sağlık'a, arkadan gelen Akın M.'nin kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ayşe Sağlık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

[Fotoğraf: AA]

2 yaralının durumu ağır

Yaralanan traktör sürücüsü Rıza S, otomobil sürücüleri Akın M. ve Hasan A. ile traktördeki yolcular Bahadır S, Emine S, Celal K. ve Ercan K. Saruhanlı ve Manisa il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.