Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde traktör ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Hatunköy Mahallesi Savaştepe kara yolunda C.Ö'nün kullandığı otomobil ile İ.Ç. yönetimindeki traktör çarpıştı.
Traktör sürücüsü İ.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü C.Ö. ile yanında bulunan D.Ö, G.Ç, Z.Ç, Ü.Ö, R.Ç. yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar Soma'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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