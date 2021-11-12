Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Müşterilerin kart bilgileriyle internette harcama yapan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde müşterilerin banka ve kredi kartlarını fotoğraflayarak edindiği bilgilerle internette harcama yapan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktoprak Mahallesi'ndeki bir market çalışanının müşterilerinin banka ve kredi kartlarını fotoğraflayarak elde ettiği kart bilgileriyle haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.
Araştırmaların ardından ekipler, kart bakiyelerini internette harcadığı belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin telefonunda yapılan inceleme neticesinde çok sayıda kart bilgisi bulundu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
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