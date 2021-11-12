Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömerli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişi çakmak gazı tüpüyle oynadıkları sırada tüp patladı. Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.
Şiddetli patlama sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Patlamada araçta bulunan O.E.D. ve T.Y.A yaralandı.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Etiketler: Denizli
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