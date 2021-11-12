Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki teknede 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki özel tekneyi durdurdu.
Teknede yapılan kontrolde, 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Organizatörün gözaltına alındığı, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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