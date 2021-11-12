Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 1154 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1154 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde bulunan iş yerinde arama yaptı.
Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1154 sikke bulundu.
Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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