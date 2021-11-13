Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da 6 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.
Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki sürücü araçlarıyla kaza yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan cadde, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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