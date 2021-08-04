Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf (Arşiv)]
Manisa'nın Kula ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 çocuk yaralandı.
Manisa-Uşak kara yolunda M.S'nin (57) kullandığı 43 EU 055 plakalı otomobil, Yurtbaşı Mahallesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, otomobilde bulunan S.S. (16), B.S. (16) ve Z.S. (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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