Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da 44 ton kaçak midye ele geçirildi
Yalova'da bir tırda 44 ton kaçak midye ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak midye sevkiyatı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.İ'nin (47) kullandığı tırı Topçular İskelesi çıkışında durdurdu. Tırda yapılan aramada Marmara Denizi'nde avlandığı tespit edilen 44 ton kara midye ele geçirildi.
Tır sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen midyeler ise canlı olarak yeniden Marmara Denizi'ne bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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