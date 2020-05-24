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Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 313 bin lira para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa’da yeni tip koronavirüs (COVID) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere toplam 313 bin 544 lira para cezası uygulandı.
Manisa’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 6 kişiye adli işlem, 233 kişiye ise idari işlem uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslara toplamda 313 bin 544 lira para cezası kesildi.
Denetimlerin 26 Mayıs Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlaması Manisa koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 04:45
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