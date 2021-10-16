Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da şiddetli yağış etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı ile Bülent Ecevit Kavşağı'ndaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri, biriken suları tahliye etmeye çalıştı.
Polis ekipleri de sürücüleri yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
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