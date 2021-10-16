Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 02:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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