AA 29.03.2026 04:26

Manisa'da sağanak: Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Turgutlu'da yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Salihli'de ise çay taştı, tarım arazileri ve bazı evlerde su baskınları yaşandı.

[Fotograf: AA]

Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Eski Manisa Yolu üzerinde yükselen su seviyesi nedeniyle 2 otomobil ile 1 işçi servisi mahsur kaldı. Bu araçlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak geçici süre trafiğe kapatılan yolda, ekipler su tahliye çalışması başlattı.

Çalışmaların ardından mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çekilip yol yeniden ulaşıma açıldı.

Salihli

Salihli'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren yağışın etkisiyle Köseali Mahallesi mevkisinden geçen Göbekli Çayı taştı. Taşkın sonucu bölgedeki üzüm bağları su altında kaldı.

Karayahşi Mahallesi'nde de bazı evlerde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Kurşunlu yolu mevkisinde ise sağanak nedeniyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Salihli Belediyesi ekipleri, ağacın yoldan kaldırılması için çalışma yürüttü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir binanın girişinde biriken sular nedeniyle bina sakinleri evlerine girmekte güçlük çekti.

Ekiplerin ilçe genelinde su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

