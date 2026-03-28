İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal meyda hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, yarın kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.