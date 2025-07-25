Manisa'da orman yangını

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 hava aracı, 21 iş makinesi ve 346 personel sevk edildi.

Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti.

Kara ekipleri ise çalışmalarını alevlere yakın noktada sürdürüyor.

Kocakağan Mahallesi'nin bazı kısımlarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının saat 16.36 sıralarında başladığı belirtildi.

Bölgeye 123 söndürme ekibinin gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 hava aracı, 21 iş makinesi, 346 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kocakağan Mahallesi sivil araç trafiğine tedbir amaçlı kapatılmıştır. Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 10 hane, 40 kişi ile 20 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir."