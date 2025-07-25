Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2025 21:56

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını

Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 hava aracı, 21 iş makinesi ve 346 personel sevk edildi.

Hava araçları hava kararana kadar yangınla mücadele etti.

Kara ekipleri ise çalışmalarını alevlere yakın noktada sürdürüyor.

Kocakağan Mahallesi'nin bazı kısımlarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Manisa'da orman yangını

Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının saat 16.36 sıralarında başladığı belirtildi.

Bölgeye 123 söndürme ekibinin gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 hava aracı, 21 iş makinesi, 346 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kocakağan Mahallesi sivil araç trafiğine tedbir amaçlı kapatılmıştır. Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 10 hane, 40 kişi ile 20 bağ evi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir."

ETİKETLER
Manisa Orman Yangını Yangın Orman
Sıradaki Haber
Kars'ta sel ve heyelan: 11 araç mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Türk öğrenciler uluslararası matematik ve kimya olimpiyatlarında 10 madalya kazandı
21:50
Bakan Kurum: Yangınlarda 87 bağımsız birimde ağır hasar tespit ettik
21:04
Kars'ta sel ve heyelan: 11 araç mahsur kaldı
21:01
Ankara'da mangal ve piknik ateşi yakmak yasaklandı
19:46
İngiltere, Fransa ve Almanya, İsrail'i Gazze'deki ablukayı derhal kaldırmaya çağırdı
20:41
Bakan Yumaklı: Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınları kontrol altına alındı
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ