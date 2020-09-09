İlçeye bağlı Tekeli Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye 22 arazöz, 4 dozer ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangına müdahale sürdürülürken, takviye amacıyla bölgeye ekipler gönderildi. Yangın mahalline yakın Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

"Uzun süren uğraşlar sonucu yangının mahalleye ve evlere ulaşması önlendi"

Belediye Başkanı Ali Tulup ile yangına bölgesine giderek kontrol altına çalışmalarını takip eden Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Tekeli Işıklar Mahallesi'nde yaşayan tüm vatandaşların ve hayvanlarının tahliye edildiğini belirterek, uzun süren uğraşlar sonucunda yangının mahalleye ve evlere ulaşmasının önlendiğini aktarmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Köy sakinleri ilçe merkezinde bulunan misafirhanelere yerleştirildi.

Uzun süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.