Uşak-İzmir kara yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yasemin Mısırlı, tedavi gördüğü Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Gökçe ile aynı araçta bulunan Ayşe Poyraz ve Hanım Dingin'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

4 kişi yaralanmıştı

Uşak-İzmir kara yolundaki Alaşehir kavşağında dün S.Ş. idaresindeki kamyonet ile Selma Gökçe'nin kullandığı otomobil çarpışmış, kazada, sürücü Gökçe ile aynı araçta bulunan Yasemin Mısırlı, Ayşe Poyraz ve Hanım Dingin yaralanmıştı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula ve Salihli devlet hastanelerine kaldırılmıştı.