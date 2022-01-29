Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi

Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde tır sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı COVID- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, TIR sürücü Todorov'u gözaltına aldı.